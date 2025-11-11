「すき家」は、11月18日（火）9時00分から、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」を、全国の店舗で開催する。【写真】ファン必見！「このひととき、キラキラ。」キャンペーン詳細■デリバリー＆WEB予約は不可今回開催される「このひととき、キラキラ。」は、「すき家」の店内でアマテ・ユズリハ（マチュ）、ニャアン、シュウジ・イトウが楽しそうに食事をするオリジナルビジュア