鹿児島県警は11日、鹿児島市小松原、谷山中央、卸本町、武、中央町、高麗町などで同日朝、サルの目撃情報があったとして、猿出没注意情報を発表して警戒を呼びかけた。その後も、同市下荒田、西千石町、加治屋町、上之園町、中央町、照国町でもサルの目撃情報があったとして注意喚起した。