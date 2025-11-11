日本代表は11月10日、ガーナ＆ボリビアとの２連戦に向け、千葉県内で活動をスタートさせた。選手たちはこの日、新しいトレーニングウェアを着用して練習に臨んだ。フィールドプレーヤーのウェアは、鮮やかな水色をベースに、オレンジ色を部分的に取り入れ、両腕にはストライプがあしらわれている。GKのウェアはグレーを基調としたデザインとなっている。 ６日には北中米ワールドカップで着用予定の新ユニホームが発表さ