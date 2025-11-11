９日に行われた県知事選挙で、県政史上初の女性知事に当選した横田美香さんに当選証書が手渡されました。 前副知事の横田美香さんは９日の県知事選挙で５５万票あまりを獲得し初当選を果たしました。 １１日に県庁で県選挙管理委員会の大辻茂委員長から当選証書を受け取り、あらためて意気込みを語りました。 横田美香さん「いよいよ始まるということで、これまでのご支援や投票いただいた皆さまの思いの重みを感じながらしっか