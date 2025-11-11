静岡県東部地域の活性化策を提言する「サンフロント21懇話会」の東部地区分科会が11月10日、三島市のみしまプラザホテルで開かれ、「南海トラフ地震に備える防災のまちづくり」をテーマに、いま何ができるかヒントを探りました。 【写真を見る】「南海トラフ地震に備える防災のまちづくり」テーマに意見かわす＝静岡・サンフロント21懇話会 今回で31回目を数える東部地区分科会には、企業経営者などの会員約100人が