11日の朝の県内は、寒気の影響などで冷え込みが強まり、各地で今シーズンの最低気温を更新しました。 午前8時頃の長崎市内。 コートやマフラーを身に着けた人の姿が見られました。 （市民） 「朝起きて寒いと思った。コートを着てる人が増えてきているので、私も冬支度しないといけない」 県内は寒気や放射冷却の影響で冷え込みが強まり、11日朝の最低気温は壱岐市で7.2℃、対馬市で7.4℃