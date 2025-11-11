民間企業や金融機関、行政が連携して環境問題に取り組もうと11月10日、静岡市でシンポジウムが開かれました。 【動画】GX＝グリーントランスフォーメーション推進へ 企業・金融・行政連携 環境問題の取り組み学ぶ＝静岡市駿河区 静岡市のグランシップで開かれたシンポジウムは、「しずおかカーボンニュートラル金融コンソーシアム」が開催しました。 この団体は、静岡県内の中小企業の脱炭