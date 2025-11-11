１１日の県内は各地で今シーズン一番の寒さとなりました。昼との気温差が大きくなることから体調などに注意が必要です。 県内は放射冷却の影響で各地で冷え込みが強まり、世羅で０．４℃、安佐北区三入で４．１℃など１９ある観測地点のうち１４地点で今シーズン一番の寒さを記録しました。 中区でも最低気温が１１月下旬並みとなる７．６℃となり、厚着をして通勤や通学をする人の姿が多く見られました。 一方で日