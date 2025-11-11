10月末に大阪府門真市内の民家に侵入し、住人の夫婦に催涙スプレーのようなものを噴射するなどの暴行を加えて負傷させ、金品を奪おうとしたとして、大阪府警は21歳〜22歳の男女3人を強盗傷害などの疑いで逮捕しました。大阪府警が11月10日までに住居侵入と強盗傷害の疑いで逮捕したのは、▽大阪市住吉区の無職・和田凌容疑者（21）▽大阪市生野区の飲食店従業員・笹野美咲容疑者（22）▽大阪府大東市の建設作業員・森下潤人容