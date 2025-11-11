日本マクドナルドは17日から21日までの期間限定で、平日お昼限定の600円台のランチセット「ひるまック」について、セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを実施する。【比較画像】「マクドナルド」紙ストローなしに、以前のフタ→新しいフタ「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバ