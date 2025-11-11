午後も北日本や北陸は雨や雪の降る所がありそうです。西日本や東日本は広く晴れますが、晴れる所も空気がひんやりする所が多いでしょう。北日本を中心に冬型の気圧配置が続いていて、午後も北陸や北日本は雨や雪の降る所がある見込みです。また、沖縄は前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。九州南部も一部で雨の降る所があるでしょう。そのほかの西日本や東日本の太平洋側も雲が広がっている所があります