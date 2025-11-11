3人組ユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のSNSを更新し、一般男性と結婚したことを発表しました。あ〜ちゃんのインスタグラムの投稿には「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と報告。続けて「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やった