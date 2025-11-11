Microsoftの研究者らが、ChatGPTやGoogle GeminiなどのAIチャットボットを支える大規模言語モデル(LLM)に、暗号化された通信からでも会話のトピックを推測することを可能にする脆弱(ぜいじゃく)性「Whisper Leak」を報告しています。このWhisper Leakは、テストされた28種類のLLMの多くに影響を及ぼすことが確認されました。[2511.03675] Whisper Leak: a side-channel attack on Large Language Modelshttps://arxiv.org/abs/2511