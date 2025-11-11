環境保全に関する優れた取組みを行った人や団体をたたえる新潟県環境賞などの表彰式が、新潟市で行われました。9日、県が主催する「にいがた環境フェスティバル」に合わせて開かれた、県環境賞などの表彰式。県環境賞は環境保全に関する優れた取り組みを行った人や団体をたたえるもので、大賞には、使われない竹を活用し資源に変える活動などにあたった、佐渡市立赤泊小学校が選ばれました。また環境保全の啓発に向けたポスタ}