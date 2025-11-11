松本剛外野手日本ハムは11日、松本剛外野手（32）が国内フリーエージェント（FA）権を行使する手続きを行ったと発表した。松本剛は球団を通じて「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」とコメントした。東京・帝京高から2012年にドラフト2位で入団。22年に打率3割4分7厘で首位打者を獲得した。14年目の今季は出場66試合にと