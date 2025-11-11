性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に性器の外観を変えるよう定めた性同一性障害特例法の要件を巡る家事審判で、東京高裁が申立人への適用を「違憲」とし、性別変更を認めていたことが11日、関係者への取材で分かった。