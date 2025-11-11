母親に連れられて来日したタイ国籍の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、タイ警察の幹部らが日本の警察と協議するため羽田空港に到着した。この事件は、東京・文京区の個室マッサージ店で12歳のタイ国籍の少女に性的なサービスを伴う接客をさせた疑いで男らが逮捕されたものだ。11日朝、羽田空港に到着したタイ警察・人身売買対策センター長のタッチャイ氏らは、少女がいた店を視察するなどして、日本の警察と