元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が４歳になった長女を公開した。１１日までにインスタグラムで「ベビちん４歳のＢｉｒｔｈｄａｙは誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん＠ｏｎｏｎｏｎｏ＿ｋａ親子と大阪旅行」とタレント・おのののか親子と遊んだことを報告。「誕生日前日は２人が大好きなラプンツェルのお部屋を…ママたちは髪を頑張って習得し２人のプリンセス誕生」とドレスアップした娘たちとのショットをアップし