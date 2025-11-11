来週のマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）に登録のあるエコロヴァルツ（牡４歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）が同週に行われる福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）を本線に考えていることが１１月１１日、分かった。同馬は秋の始動戦だった天皇賞・秋で１１着後、栗東で在厩調整が続けられている。牧浦調教師は「福島記念を本線に考えています。（福島