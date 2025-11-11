テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１１日、黒澤明監督「影武者」「乱」などで日本を代表する俳優として知られる仲代達矢さんが死去したことを速報した。９２歳だった。劇団俳優座の舞台から役者人生が始まった仲代さんは、映画で有名になり、黒澤組を飾った名優の１人として国際的にも評価された。７５年からは私財で俳優を養成する「無名塾」を始め、役所広司、若村麻由美らを輩