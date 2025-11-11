映画「人間の條件」や黒沢明監督の「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で後進を育てた俳優で文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんが死去したことが１１日、分かった。９２歳。東京都出身。仲代さんは、長年の熱狂的なＧ党だった。２０２３年２月のスポーツ報知のインタビューでも「いまも第一線に立ち続けられるのは、ジャイアンツからの力があるからです」と明かしてした。そして