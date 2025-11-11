元日本代表ＤＦ内田篤人氏は８日、タイ・バンコクで開催された「ＪＦＡユニクロサッカーキッズｉｎタイ」に参加し、日本人１１６名、タイ人３６名の総勢１５２名の現地の子どもたちと交流した。イベントでは、６人制のサッカーの試合も行われ、内田氏も参加。「一生懸命サッカーしてください！」とアドバイスを送るなど、子供たちとサッカーを楽しみ「今日のイベントが、サッカーをこれから始める子どもたちにとってのきっかけ