北朝鮮による拉致問題について活動を続ける高校生らが、薩摩川内市の田中市長に本を寄贈しました。 市役所を訪れたのは、川内高校2年の羽島奈穂さんと中島望花さんです。 2人は、鹿児島県内の高校生でつくる鹿児島ブルーリボン「かえるの会」のメンバーとして、署名活動などを通して拉致問題の啓発に取り組んでいます。 この日は田中市長に拉致被害者横田めぐみさんを描いた英語版の漫画28冊を手渡し、市内の中学校