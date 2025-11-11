明日12日、「おうし座北流星群」の活動がピークを迎えます。さらに今年は「火球」と呼ばれる明るい流星が流れる割合が、例年以上に高い予想。各地の明日夜の天気や観察ポイントをまとめました。「おうし座北流星群」が極大に明日12日は「おうし座北流星群」の活動が極大となりますが、ほかの流星群とは違い極大はなだらかです。国立天文台によりますと、極大の前後数日間、1時間に2個程度見られるそうです。ただ、今年は火球の割合