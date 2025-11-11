長野市の茶臼山動物園で今年8月に誕生したレッサーパンダの赤ちゃんがおとといから一般公開され可愛らしい姿が人気を集めています。木の穴の中からひょっこりと顔を出すレッサーパンダのオスの赤ちゃん。長野市の茶臼山動物園で今年8月4日に誕生しました。生まれたばかりの時は100グラム台でしたがすくすく成長していまは2キロを超えました。長野市から男の子 「ふわふわ」茶臼山動物園・石井葵さん「（レッサー