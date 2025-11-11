【新興国通貨】ドル人民元は7.12台前半推移＝中国人民元 ドル人民元は712台前半推移。米中関係の改善期待もあって落ち着いた動きが続いている。対円では円安の影響もあり、21.691まで上昇。10月31日以来の高値圏。30日夜に付けた21.710の直近高値がターゲット CNYJPY 21.659