通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.69-1.07円コールオーバー ユーロ円0.51-0.86円コールオーバー ポンド円1.03-1.38円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格