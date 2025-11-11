11日朝の県内は、北部を中心に冷え込み、最低気温が多くの地域で今シーズン最低となりました。南小国町では今シーズン初めて最低気温が氷点下となり、冬日となりました。11日朝の県内は広く高気圧に覆われおおむね晴れの天気となり、県北では最低気温が前の日を3～4℃ほど下回りました。阿蘇市では最低気温が12月上旬並みの0度となったほか、南小国町ではｰ0.2度と、県内では今シーズン初めて0℃を下回りま