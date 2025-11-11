【新興国通貨】ドルペソはドル安ペソ高継続＝メキシコペソ 昨日の中南米市場でドルペソは5日の18.76台を高値としたドル安ペソ高局面が継続。18.36台を付けている。リスク警戒後退の流れが新興国通貨高につながっている。対円では円安もあってしっかり。今朝8円40銭を付け2024年7月以来の高値。 USDMXN18.391MXNJPY 8.389