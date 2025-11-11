アメリカ議会上院は10日、政府閉鎖の解消に向けたつなぎ予算案を可決しました。アメリカ史上最長の政府閉鎖が、近く収束する可能性が高まっています。アメリカ議会上院で10日、政府閉鎖の解消に向けたつなぎ予算案の採決が行われ、野党・民主党の一部議員が賛成に回り、可決しました。法案の成立には今後、下院での可決とトランプ大統領の承認が必要ですが、アメリカメディアによりますと、ジョンソン下院議長は早ければ12日にも下