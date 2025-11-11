俳優の仲代達矢さんが亡くなったことがわかりました。92歳でした。【映像】生前の仲代達矢さん仲代達矢さんは1932年、東京生まれで、1956年に映画界に本格デビューし、黒澤明監督の『用心棒』や小林正樹監督の『人間の條件』など、日本を代表する名監督の作品に数多く出演しました。国内外の多くの映画賞を受賞しています。1975年には、「無名塾」を設立して俳優の育成にも力を注ぎ、テレビドラマなどでも活躍し、2007年に文