山形県米沢市で11日朝、散歩中の75歳の男性がクマ1頭に襲われ、顔などにけがをしました。クマは現場から立ち去っていて警察などが注意を呼びかけています。11日午前5時10分ごろ、米沢市李山で市内に住む75歳のアルバイトの男性が散歩をしていたところ、体長およそ80センチのクマ1頭と遭遇し、襲われました。男性は顔と肩を引っかかれ、けがをしました。その後、男性は自力で帰宅、110番通報し病院に搬送されました。命に別条はない