ストーカー行為が凶悪な事件に発展するケースが後を絶たないなか、ストーカー規制法の改正案が閣議決定されました。警察庁によりますと改正案では、これまで、被害者の申し出を受けて行うことができた加害者への警告が、申し出なしで行えるとしました。ことし、神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さんが殺害された事件では、岡崎さんからの申し出の有無が確認できず、元交際相手の白井秀征被告への警告が行われ