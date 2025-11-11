暴行の疑いで、南魚沼市に住む運送業の男（37）が11日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は9日午後10時20分頃に南魚沼市内で、40代女性の胸腹部を足で踏みつけ、左顔面をたたくなどの暴行を加えた疑いです。女性から被害の届け出があり警察が捜査していました。2人の関係は明らかにされていません。調べに対し男は「ほとんど間違いない」などと話しているということです。警察が詳しい経緯や状況を調べています。