タイ国籍の12歳の少女に都内の店で性的な接客をさせたとして、経営者の男らが逮捕された事件を巡り、台湾で拘束されている少女の母親はこれまでに日本など27回、渡航を繰り返していたことがわかりました。少女の母親は日本を離れたあと、9月から台湾を訪れ、10月に売春に関わった疑いで拘束されました。渡辺容代記者（NNN新北）「母親は台湾で身柄を拘束され、こちらの収容所内に収容されているとみられます」母親は不法滞在の疑い