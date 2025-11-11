ソニーグループが11日発表した2025年9月中間連結決算は、純利益が前年同期比13.7％増の5704億円だった。ゲームや半導体関連事業が好調だった。売上高は3.5％増の5兆7295億円だった。同時に26年3月期の業績予想を上方修正した。売上高を従来の11兆7千億円から12兆円に、純利益は9700億円から1兆500億円に引き上げた。トランプ米政権の関税措置で営業利益が700億円程度下押しされると試算していたが、500億円程度に圧縮できる見