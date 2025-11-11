本格的なスキーシーズンを前に長岡市の小学校でリフトの安全な乗り方を学ぶ講習会が開かれました。講習会に参加したのは長岡市の神田小学校の1年生から3年生の児童です。この講習会はスキー授業を前にリフトに安全に乗り降りする方法を学んでもらおうと、県内のスキー場からなる団体が2014年から県内の小学校で行っているものです。児童たちは人力のリフトへの乗り降りを体験しタイミングや注意点などを学