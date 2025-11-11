中央経済社ホールディングス [東証Ｓ] が11月11日昼(12:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比2.0倍の2億5400万円に拡大したが、26年9月期は前期比56.7％減の1億1000万円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の8000万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.2％→9.7％に大幅改善した。 株探ニュース