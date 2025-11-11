11日朝、阿蘇市で住宅の一部が燃える火事がありました。現場の状況から爆発火災の可能性もあるとして警察と消防が調べを進めています。火事があったのは阿蘇市内牧の門戸常晃さん（56）の住宅です。消防によりますと午前4時半すぎ、新聞配達中の人から「家の窓ガラスが飛び散っていて、窓から白い煙が見える」と通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造平屋の台所の一部約10平方メートルが焼けました。