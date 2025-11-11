ジュビロ磐田は10日、FWポラメート・アーウィライがタイ代表メンバーに追加招集されたことを発表した。活動期間は11日から19日までの予定。同代表は13日の国際親善試合でシンガポール代表と対戦し、18日のAFCアジアカップ2027予選でスリランカ代表と戦う。ポラメート・アーウィライはクラブ公式サイトを通じ、「再び代表に選ばれてとても嬉しいです。このチャンスを大切にして、チームの力になれるよう全力を尽くします。代