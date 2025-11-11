パソナは12月3日、島根県の企業との交流イベント「学生×企業交流会 in BINGO」を福山大学社会連携推進センター(広島県福山市丸之内)で開催する。学生×企業交流会 in BINGO備後地区の学生と島根県で働く社会人との対面交流イベントを今年も開催する。就職や業界のこと、インターンシップ、仕事のやりがいなどについて、社会人と気軽に話ができる機会を設ける。第1部では、学生と企業の6名程度のグループで3回のテーブルトークを実