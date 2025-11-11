秋風が心地よく感じられるようになった10月下旬、ロケの撮影をしていたのは女優の橋本愛だ。「酔っぱらっているシーンなのか、橋本さんは千鳥足でふらつきながら歩いていました。何度もタクシーを止めていたので、そのシーンを撮影していたのだと思います。橋本さんは本当に酔っているように見えて、こぼれる笑みにドキッとしました（笑）。撮影の合間にはスタッフと談笑したり、手を上げたり下げたりして、“ラジオ体操”みたい