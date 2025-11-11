今回は、完全ワイヤレスイヤホンの売れ筋について、イヤホン専門店のe☆イヤホン秋葉原店 本店に取材しました。完全ワイヤレスタイプがイヤホンの主流となって久しいですが、現在のトレンドについて同店のゆーでぃ氏は「全体的に音質や技術が上がって、最低限のスペックはどの製品もクリアしている感があります。それゆえか、『音質に全振りしました』『ノイズキャンセリングがものすごいですよ』みたいな一芸が抜きん出た製品が売