おいしいパスタを作るためには、適切な水の量、ゆで時間、塩加減が重要です。最適な調理方法を物理学で探るために、ルンド大学の研究チームが円形粒子加速器施設から得られるX線でパスタの内部構造を解析した結果を発表しました。A small-angle scattering structural characterization of regular versus gluten-free spaghetti - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X2500815XHow to cook