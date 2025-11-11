2025年11月４日に発売された『将棋世界2025年12月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、第38期竜王戦七番勝負（藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段）の第１局観戦記「完敗だったけれど」など、読み応えのある記事を掲載しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。○「完敗だったけれど」第38期竜王戦七番勝負開幕藤井竜王の５連覇による永世竜王達成なるか、それとも佐々木八段の初載冠なるか――注