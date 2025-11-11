「日本酒を世界酒に」をビジョンに、缶入りスパークリング日本酒「SummerFall(サマーフォール)」を、コンビニから星付き高級レストランまで販売している「WAKAZE」。同社初の直営店「SummerFall TAP COCKTAILS(サマーフォール タップ カクテルズ)」が2025年10月30日(木)、東京・渋谷にオープンした。世界的バーテンダー鈴木敦氏とタッグを組み、ワサビや柚子といった和のフレーバーも楽しめるオリジナルカクテルをタップから注ぐ。