カネヨリマサルが、新曲「リボンをかけた恋心」を11月19日にリリースすることが決定した。◆カネヨリマサル 動画本楽曲は、SNSで人気の「君恋」に続く、片思いの恋心を歌うキュートでポップなラブソングだという。「わたしの一言一句で、目線ひとつで君が悩めば良い ねえ聞いてる？」ドキドキ、そわそわ、心弾む恋愛中の女性の心模様を絶妙な表現で綴ったリリックと、ポップに昇華させたサウンドが特徴となっているとのこと。ジャ