日比谷総合設備 [東証Ｐ] が11月11日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の39.9億円に伸び、通期計画の84億円に対する進捗率は5年平均の35.5％を上回る47.6％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.5％減の44億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)