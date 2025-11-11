【モデルプレス＝2025/11/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。チュンチョン編」（毎週月曜21時〜）の最終話が、10日に放送された。恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞【写真】「今日好き」4人から思い寄せられたイケメン高校生◆「今日好き」チュンチョン編「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たち