東海地方は、きょうは山間部を含めて広く晴れるでしょう。 【写真を見る】午後も広く晴れる予想 日差しがよく届き洗濯日和 風が強いので洗濯物はしっかりとめて 名古屋･愛知･岐阜･三重の天気予報（11/11 昼） 正午前の名古屋市内はよく晴れています。この時間の気温は15.2℃で、北寄りの冷たい風がやや強く吹いています。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。日差しがよく届き、洗濯日和になりそうです。日中は風が強まる所が